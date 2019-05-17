На Донбассе украинские военные выгоняют местных жителей и занимают их дома

17.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военнослужащие занимают дома местных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса, ставя хозяев перед выбором: либо терпеть «квартирантов» и прислуживать им, либо покидать свои жилища.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Дальше всех зашла печально известная 35-я бригада морской пехоты под руководством военного преступника Паласа. Это сборище нацистов и прочего отребья в первый раз находится в зоне боевых действий, но по количеству совершенных преступлений оно переплюнуло прочие бригады ВСУ», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, военные 18-го батальона 35-й бригады силой заняли жилые дома в населённых пунктах Николаевка и Новогнатовка.

«При этом бандиты заселились не только в оставленные домовладения, но и в жилища, где проживали мирные граждане. Жильцов поставили перед фактом: либо им придётся терпеть «квартирантов» и выполнять роль обслуживающего персонала, либо покинуть свои дома. При этом оплата коммунальных услуг ложится на плечи самих владельцев», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что сумма задолженностей за электроэнергию, израсходованную военными только в домах по улице Мира в населённом пункте Николаевка, превышает 75 тысяч гривен.

«Мирные жители жалуются на оккупантов в полицию и администрацию, однако ни правоохранители, ни органы власти не рискуют связываться с боевиками 35-й бригады», – отметил в заключение Безсонов.