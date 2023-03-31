На Донецк обрушились два радостных события

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Вчера на головы дончанам внезапно обрушились тонны снега – природа, которая неделями баловала теплом под двадцать градусов, фальстартом пошутила к 1 апреля.

Люди чертыхались, уходили в занос на заснеженных дорогах (большинство водителей сменили резину еще месяц назад), прятались под навесами и зонтиками – и одновременно радовались.

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Снег – это же вода! На балконах и в частном секторе принялись сгребать осадки в тазики и ведра, таская посуду. В этом году зима была практически бесснежной и очень теплой, подобных подарочков с небес не преподносила.

Донецк больше года обезвожен – Украина перекрыла канал, питавший столицу, на оккупированном севере ДНР. Точно так же они в свое время поступили и с Крымом.

Если Мариуполь запитан от резервного водоснабжения – и там есть вода в квартирах, бьют новые фонтаны на площади и поливают газоны, то в Донецке о таком можно только мечтать.

Местные мрачно шутят: от бесконечной необходимости таскать на этаж тяжеленные баклажки с технической водой дончанин скоро превратится в горбатого мутанта с конечностями до пола, похожего на шимпанзе. Так сказать, антропологический регресс…

Обезвоживание оказалось хуже обстрелов – выдержавшие девять лет войны люди уезжали, «добитые» бытовухой с типичной фразой: «Вернусь, когда будет вода! Сил больше нет!». Не вынесли засушливого лета даже огороды и частные сады.

«Снежные» кадры вчера перебить смогла только одна новость, но какая! Военные строители запустили первую насосную станцию водовода «Ростов-на-Дону – канал Северский Донец-Донбасс».

Когда в декабре прошлого года стало известно, что Россия будет тянуть водные артерии в Донецк из Ростова, многие сочли это пустым балабольством. Даже если отбросить досаду и смириться с тем, что север ДНР в ближайшее время не будет освобожден – проект казался абсолютно утопическим по причине масштабности.

Весной дончане смотрели на происходящее уже серьезнее – по городу начали прокладывать трубы большого диаметра. Так оно и пошло дальше – за Донецком копают блиндажи и укрепления линии обороны, а внутри города та же землеройная техника задействована в строительстве коммуникаций.

Военный строитель Алексей Леонов сообщил: работать будут две нити водовода, каждая – по 200 километров, и семь насосных станций.

Это, конечно, не значит, что Донецк будет с водой прямо завтра: еще нужно наполнить водой накопительные резервуары, запустить систему очистки, провести гидравлические испытания, настроить и протестировать его в рабочем режиме.

Но очевидно, что такого масштаба стройки и в такие сжатые соки не было даже в СССР. Задействовали предприятия со всей России. И что примечательно – даже Харцызский трубный завод. Знаменитое предприятие теперь работает по российским стандартам. При этом Украина не унимается – и постоянно обстреливает тыловой Харцызск то из РСЗО, то «хаймарсами»…

Ну а пока дончане радуются по факту, наблюдая, как тающий снег уходит в иссохшую землю. И авансом – понимая, что вода в кранах, работающие стиралки и купание под душем все-таки могут стать реальностью для того, кто умеет ждать.

«Не кипешуйте, вам тут Москва сейчас такое настроит, что из кранов потечет коньяк и кола!» – Шутят из Белокаменной, ободренные темпами восстановления Мариуполя и перспективами Донецка.

«Нам бы водички просто – в душ сходить и постираться, – ответствуют дончане. – А за коньяком по такому празднику и сами сходим!».