На экраны выходит фильм о разгроме украинской армии под Дебальцево

23.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР состоялась премьера нового документального фильма военкора Семёна Пегова «Позывной «Донецк», который рассказывает о разгроме украинской группировки в Дебальцевском котле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Донбасса и все заинтересованные смогут увидеть уникальные кадры сражений за Дебальцево, которые ранее не публиковались в открытом доступе, а также воспоминания непосредственных участников боев зимы 2015 года.

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«В силу масштабности, в силу того, какой протяженности был фронт и сколько подразделений было задействовано из Луганской Народной Республики, из Донецкой Народной Республики. Принимали участие не только люди, которые в корпусе воюют, но и МВД, МГБ и все остальные подразделения, которые тогда в руках держали оружие. Это общий подвиг и общая победа, которая, я считаю, достойна даже не одного фильма, а целого сериала или художественного блокбастера в перспективе. Мы пока что маленькие кирпичики закладываем в основу нашей памяти… Чтобы мы никогда не забывали о том, что там произошло», – рассказал Пегов.

На презентации фильма присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

«Знаю абсолютно точно, что нам это нужно. Нам важно, чтобы эти кинохроники остались для будущих поколений. Ценно, что фильм вышел как раз к пятилетию Чернухино-Дебальцевской операции. Кинодокументальная лента дает яркое и, что самое важное – правдивое, представление, как всё было на самом деле.

В конце фильма звучит песня Юлии Чичериной «Добровольческая». Юлия – большой друг нашей Республики, и сегодня ей была вручена заслуженная награда – орден Дружбы», – прокомментировал глава государства.

«Благодарность всем, кто работал над этим фильмом! Ну и, конечно же, низкий поклон всем, кто воевал и продолжает воевать за свою землю, за Донецкую Народную Республику, за Луганскую (Народную Республику – прим. ред.) и за нашу большую Россию!» – заключил Денис Пушилин.