На форуме Яценюка в Киеве призвали срочно готовиться к смерти Зеленского

Вадим Москаленко.  
21.03.2024 21:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Необходимо наделить Верховную раду такими полномочиями, чтобы смерть президента Украины Владимира Зеленского не привела к уничтожению украинской государственности.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо наделить Верховную раду такими полномочиями, чтобы смерть президента Украины Владимира Зеленского не привела...

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«Лично я о чём волнуюсь реально – это то, что здесь было сказано – парламент должен выполнять одну из лидирующих ролей. Потому что парламент в истории Украины продемонстрировал, что в самые страшные моменты даже те, кто были на другой стороне, они приходят и принимают правильные решения. У нас был момент, когда у нас не было президента.

Мы просто должны осознавать. У меня одними из самых страшных в последние дни, с точки зрения ощущения и анализа открытой информации, были события, когда в 500 метрах от кортежа президента Украины и министра Греции попала баллистическая ракета», – сказала Айвазовская.

По её словам, если наделить всеми полномочиями Верховную раду, русские перехотят убивать Зеленского.

«И если есть такая угроза, то это значит, что у нас на системном уровне должен быть ответ. Не просто фамилия, а понимание, что парламентская ветвь власти способна выполнять все полномочия. И тогда у РФ не будет искушения таргетировать кортеж президента, потому что последствием этого не будет уничтожение украинской государственности», – рассуждала общественница.

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