На форуме Яценюка в Киеве призвали срочно готовиться к смерти Зеленского

Необходимо наделить Верховную раду такими полномочиями, чтобы смерть президента Украины Владимира Зеленского не привела к уничтожению украинской государственности.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Лично я о чём волнуюсь реально – это то, что здесь было сказано – парламент должен выполнять одну из лидирующих ролей. Потому что парламент в истории Украины продемонстрировал, что в самые страшные моменты даже те, кто были на другой стороне, они приходят и принимают правильные решения. У нас был момент, когда у нас не было президента.

Мы просто должны осознавать. У меня одними из самых страшных в последние дни, с точки зрения ощущения и анализа открытой информации, были события, когда в 500 метрах от кортежа президента Украины и министра Греции попала баллистическая ракета», – сказала Айвазовская.