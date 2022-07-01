На границе Крыма с бывшей Украиной возросла пропускная способность

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Новости Украины

Пропускная способность на границе Крыма увеличилась в разы. Строительство дополнительных полос и мобильные досмотровые комплексы позволили за сутки оформить проезд 1,7 тысяче грузовиков, тогда как раньше через три пункта пропуска проходило несколько сотен фур.

Готовность пункта пропуска через границу в Джанкое проверил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле очередь растянули. Спасибо огромное всем, кто работал на этом объекте и в Армянске, – подчеркнул он. – Пограничная, таможенная служба, наш крымский подрядчик, Минтранс Республики Крым – быстро сделали, как договаривались. Поставили два новых досмотровых комплекса. Третий готовится к подключению. Вчера на трех контрольно-пропускных пунктах в обе стороны прошло 1700 грузовых машин. То есть мы вышли уже на ту пропускную способность, на которую были нацелены. Думаю, что целевой показатель ожидания не более 4 часов достигнем».

Аксенов добавил, что в течение недели еще будет идти мониторинг прохождения транспорта через границу. Но перевозчики уже говорят, что дополнительные полосы для досмотра грузовых автомобилей, запущенные в тестовом режиме, увеличили пропуск фур на одном пункте пропуска с 100 по норме до 900 в сутки. Следующим шагом должна быть организация площадок для отстоя транспорта в Джанкое.

«Сегодня город снова ожил, как в старые времена. Кипит придорожная торговля: лепешки, шашлыки, магазины. Трасса вновь обрела новую жизнь, потерянную восемь лет назад, – написал в своем телеграм-канале экс-министр транспорта Крыма, глава Ассоциации грузоперевозчиков республики Анатолий Цуркин. – Огромное количество грузовиков всех типов и марок, доставляющих грузы в Херсонскую, Запорожскую области. Грузовой трафик организовал новые рабочие места, развиваются сопутствующие грузовому сообщению услуги – шиномонтажи, магазины, точки питания. Местным властям необходимо вникнуть в специфику: было бы неплохо организовать стоянки отстоя, упорядочить торговлю, так как стоящие по обочинам фуры, рано или поздно, эту обочину продавят своим весом. Я уже молчу о горах мусора, которые оставляют водители».

Напомним, по решению правительственной комиссии в пунктах пропуска через украино-российскую границу на въезде в Крым увеличено количество полос для прохождения и досмотра грузовых автомобилей. Прежде очередь из фур растягивалась на десятки километров, тогда как основной груз – это сельхозпродукция с небольшим сроком хранения.

Ожидание пограничного контроля доходило до 48 часов. К 1 июля время на границе должно было сократиться до 4 часов. Кроме того, к 20 июня все подразделения Пограничного управления планировали укомплектовать дополнительными сотрудниками, чтобы справляться с возросшим объемом работы.