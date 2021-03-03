На харьковском заводе «рвануло»

03.03.2021, Харьков, Артур Манцевич

Новости Украины

В районе станции харьковского метро «Индустриальная» (б. «Пролетарская») двести работников завода «Электротяжмаш» перекрывали Московский проспект.

Люди стояли на пешеходном переходе, заблокировав движение автомобилей и троллейбусов на этой стратегической трассе, соединяющей Харьков с Чугуевом, Изюмом и Донбассом. Порядок обеспечивали 40 полицейских.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Причина акции протеста — неизбывные долги по зарплате на предприятии.

«Практически три месяца без зарплаты, долги перед банками по кредитам, долги за коммунальные услуги, нет денег на лечение, нет денег на одежду, нет денег на еду. Жизнь сотрудников под угрозой, потому что на те копейки, которые выплачены за практически три! месяца, нормальный человек прожить не может. Это даже существованием нельзя назвать. Нужно действовать!», — призывали организаторы на страницах завода в соцсетях «В конце января 30% за декабрь дали и все. Работы на предприятии почти нет, сейчас четырехдневка, да и то не для всех. У кого есть работа, те по очереди выходят», — рассказывает один из рабочих.

В цехах «Электротяжмаша».

И. о. генерального директора завода Виктор Бусько пообещал до конца дня 2 марта рассчитаться за декабрь и январь. За продукцию завода рассчитались партнеры, которые, в свою очередь, долгое время были должны, вот и появились деньги. Рабочим отдадут зарплату за декабрь и начнут платить за январь. «Источник средств для погашения текущих задержек по заработной плате найден. Сегодня необходимые 40 млн грн будут зачислены на счет предприятия и выплачены работникам в полном объеме. Мы находимся на финальном этапе вывода «Электротяжмаша» из кризиса, вскоре на предприятии навсегда исчезнут подобные проблемы, — отметил В. Бусько. Известно наверняка, что организаторы акции протеста грозятся перекрывать улицы снова, если директор не выполнит свое обещание в указанные им сроки или снова пойдёт накопление долгов.

Попиариться на бедах завода решила облгосадминистрация. Не губернаторка и не её замы, а целый начальник областного управления развития промышленности Владимир Мищенко заявил: «Харьковская ОГА поддерживает стремление людей, которые выживают без зарплаты, у которых накопились долги по кредитам и за коммунальные услуги. Однако, мы просим отстаивать свои права без нарушения действующего законодательства — без перекрытия улиц и других несанкционированных акций». Как говорится, «барышня ляглы и просять». По его словам, с целью обеспечения завода работой администрация, типа, «оставляет за собой право обращаться по этому вопросу в центральные органы власти — Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны и непосредственно к президенту Украины».

Так кто им мешал обращаться раньше, ведь проблема возникла не сегодня? Кто мешал заступиться за завод, когда туда на своих курьих ножках прискакала с обыском СБУ? И вообще, область должна шевелиться по поводу своих жителей? Ах да, «вас много, а я одна»…

И действительно, государство «торчит бабки» многим в Харькове и области, при этом 32% харьковских предприятий-должников не объявили о банкротстве, в цехах продолжается работа. Завод имени Малышева, чьей военной продукцией любят прихвастнуть областные власти, весь 2020 год накапливал долги. В декабре 2020 года с сотрудниками этого славного «почтового ящика» расплатились только за октябрь. В облгосадминистрации обещали, что долги погасят, но на 100% с сотрудниками так и не рассчитались и отдают их понемногу. Главный хронический должник области — авиазавод. Там в феврале 2021 года бросили работникам «на поддержку штанов» по 800 гривен из зарплат… за февраль 2020 года.

Завод имени Малышева.

По данным Госстата, в Харьковской области среди должников числятся как государственные предприятия (31%), так и акционерные общества (42%), незначительная часть долга приходится на коммунальные предприятия и ООО. А вот среди частных предпринимателей должников нет. Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак уверяет, что ФОПы (физлица-предприниматели — ред.) даже в карантин старались платить хотя бы минималку, а не увольнять сотрудников. Да, урезали и мухлевали, но чтобы просто «кинуть», как в 90-е — ни в коем случае!

Так и живёт менее чем в полсотне километров от российской границы Харьков заводской, в иные годы — третий промышленный центр СССР. Есть, конечно здесь по-прежнему и успешно работающие предприятия, но слышно как раз о тех, у кого проблемы.

P. S. Работникам «Электротяжмаша» до вечера 2 марта погасили долги по зарплате, то есть оставшуюся часть декабрьской и полностью за январь. По данным руководства предприятия, всего было выплачено 42 млн гривен. Теперь, по уверениям заводоуправления, на заводе нет просроченной задолженности по зарплате. Кроме того, уволенным и ушедшим по собственному желанию работникам выплачена задолженность в сумме 4 млн гривен. Остаток долга им обещают погасить до 12 марта.