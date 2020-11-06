06.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, СМИ, Украина
Просмотров:

На подходе Харьковская и Сумская народные республики – СНБО Украины


Если Киев серьёзно не возьмётся за решения проблем, связанных с информационной политикой и пропагандой, уже через 5-10 лет у жителей приграничных областей украинские ценности сменятся на ценности России.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Совбеза Украины, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Один из примеров гибридной войны – это отсутствие реакции со стороны государства относительно вещания российских каналов на наши области, особенно это касается приграничных областей. Любые из ваших коллег, работающих в Сумской, Харьковской, Черниговской и других областях, чётко знают, что российские каналы спокойно принимаются любыми телевизорами на уровне граждан, бабушек, дедушек и остального населения, а у украинских каналов ограниченные возможности, и государству необходимо обратить на это внимание.

Потому что если мы молчим, а кто-то говорит за нас, мы получаем, что за счёт такой мягкой информационной экспансии через 5-7-10 лет снова появится Харьковская народная республика, Сумская, потому что формирование восприятия нашего народа приведёт к тому, что ценности Украины изменятся на ценности России. Это огромная опасность, и не обращать на это внимание сейчас – большая ошибка», – заявил Кривонос.

«Это – одно из основных заданий государства – в первую очередь бороться за умы и сердца собственного народа. Потому что все завоевания, приобретённые за счёт нашей независимости, первого и второго майдана, за счёт нашей войны на Востоке, мы можем потерять», – добавил украинский генерал.


Отметим, что ранее Кривонос жаловался, что Москва якобы принуждает украинцев свободно смотреть российские телеканалы, в то время как у украинских медиа есть только платный контент.

Кроме того, в Киеве признали, что вещающие на ЛДНР пропагандистские украинские телеканалы только отталкивают жителей республик от всего, что связано с Украиной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть