На подходе Харьковская и Сумская народные республики – СНБО Украины

06.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если Киев серьёзно не возьмётся за решения проблем, связанных с информационной политикой и пропагандой, уже через 5-10 лет у жителей приграничных областей украинские ценности сменятся на ценности России.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Совбеза Украины, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из примеров гибридной войны – это отсутствие реакции со стороны государства относительно вещания российских каналов на наши области, особенно это касается приграничных областей. Любые из ваших коллег, работающих в Сумской, Харьковской, Черниговской и других областях, чётко знают, что российские каналы спокойно принимаются любыми телевизорами на уровне граждан, бабушек, дедушек и остального населения, а у украинских каналов ограниченные возможности, и государству необходимо обратить на это внимание.

Потому что если мы молчим, а кто-то говорит за нас, мы получаем, что за счёт такой мягкой информационной экспансии через 5-7-10 лет снова появится Харьковская народная республика, Сумская, потому что формирование восприятия нашего народа приведёт к тому, что ценности Украины изменятся на ценности России. Это огромная опасность, и не обращать на это внимание сейчас – большая ошибка», – заявил Кривонос.

«Это – одно из основных заданий государства – в первую очередь бороться за умы и сердца собственного народа. Потому что все завоевания, приобретённые за счёт нашей независимости, первого и второго майдана, за счёт нашей войны на Востоке, мы можем потерять», – добавил украинский генерал.

Отметим, что ранее Кривонос жаловался, что Москва якобы принуждает украинцев свободно смотреть российские телеканалы, в то время как у украинских медиа есть только платный контент.

Кроме того, в Киеве признали, что вещающие на ЛДНР пропагандистские украинские телеканалы только отталкивают жителей республик от всего, что связано с Украиной.