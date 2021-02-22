На повторных выборах мэра Сребреницы победу вновь одержал сербский кандидат

22.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Совместный кандидат сербских партий на пост мэра Сребреницы Младен Груичич заявил о повторно победе на выборах градоначальника этого шахтерского городка.

Перевыборы, объявленные сараевским ЦИК БиГ, бойкотировала бошнякская община города.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Младен Груичич заявил, что его победа бесспорна, что сейчас, что в первый раз – 15 ноября минувшего года.

«Справедливость победила, потому что за последние три месяца в Сребренице царила несправедливость», – сказал новоизбранный мэр.

Говоря о бошнякских жителях городка, которые в своей массе бойкотировали выборы, Груичич сказал, что их предали.

«Так было во время войны, так происходит и сейчас. Многие бошняки это понимали, но на них оказывалось колоссальное давление, чтобы они не ходили на выборы…. Произошло то, что произошло, но теперь победа еще более убедительна. Не потому, что бошняки объявили бойкот, а потому, что мы получили еще больше голосов», – добавил новоизбранный мэр Сребреницы.

Напомним, что ранее ЦИК БиГ признал недействительными итоги выборов в Сребренице только потому, что победителем на них стал серб. Когда же стало ясно, что сербский кандидат скорее всего победит во второй раз, бошнякскую общину спровоцировали бойкотировать голосование, чтобы признать выборы неействительными.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

После чего США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Пропагандистский ролик мусульманских боевиков Насера Орича, запечатлевший уничтожение в Рождество 1993 года сербского села Кравица под Сребреницей.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

Созданный же на месте «геноцида» мемориальный комплекс Поточари регулярно делает политические заявления, обостряя и без того сложные межэтнические отношения.