На саммите G7 беззастенчиво надули Украину – эксперт

План помощи Украине, провозглашенный на саммите G7 в Хиросиме, носит декларативный характер. Экономическое положение США в настоящий момент не позволяет говорить о помощи кому-либо, поскольку нет бюджета и нет параметров для его утверждения на следующий год.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист, экономический эксперт Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что они там принимали, носит исключительно русофобскую повестку. У них у самих куча экономических проблем – у Байдена дефолт грозит 1 июня, в Европе тоже ситуация не лучше, у британцев и французов по всей стране митинги, в той же Италии не очень все хорошо и много нестабильности, а в Германии, собственно, промышленность вообще умирает и перебирается в Китай. Но, вместо того, чтобы обсуждать проблемы собственных экономик, они все зациклены на этой русофобии, – подчеркнул он. – В итоговом заявления из 14 или 15 пунктов все полностью посвящено тому, как бы нагадить России. При этом некоторые вещи, которые там написаны, не соответствуют действительности. Например, там есть пункт о том, что у них утверждён план помощи Украине на следующий год. Но это на сегодняшний день невозможно! Потому что в тех же США нет решения о поднятии госдолга. Будет дефолт или нет – неизвестно. Соответственно, исходя из этого, нет государственного бюджета на 2024 год. И пока его нет, невозможно определять, будет помощь Украине или не будет, потому что на это не выделены деньги».

В целом, по мнению экономиста, сама организация G7 уже не актуальна, поскольку в ней не присутствуют три крупнейшие экономики мира – Китая, Индии и России. Поэтому это скорее политический клуб стран-империалистов, которые привыкли грабить.