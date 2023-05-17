На слушаниях в Конгрессе тревога: в США падает поддержка Украины

Анатолий Лапин.  
17.05.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


В США снижается уровень поддержки Украины, а потому президенту нужно быть более активным, чтобы добиться продолжения финансирования киевского режима.

Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявила старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В США снижается уровень поддержки Украины, а потому президенту нужно быть более активным, чтобы...

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По мнению Кендалл-Тейлор, США должны также наращивать антироссийскую коалицию и не допустить сближения РФ и Китая.

«Я обеспокоена тем, что сейчас поддержка Украины сокращается и, может быть, президент недостаточно делает для того, чтобы она продолжалась. Я не знаю, есть ли у нас какая-то волшебная кнопка – нет, эта конфронтация на многие годы вперед, и мы должны думать о том, чтобы продолжать оказывать давление через санкции, экспортный контроль, закручивать гайки.

Мы должны усиливать нашу доктрину сдерживания в Европе, улучшать наши возможности поддержки в Европе, потому что эта война продемонстрировала, что Европа не готова защищать себя, и что США должны продолжать участвовать активно в Европе в ближайшем будущем и наращивать их возможности в НАТО», – сказал эксперт.

«Мы должны наращивать коалицию стран, которые противостоят России, мы должны противостоять партнерству между Россией и Китаем, и мы должны противостоять другим автократиям, потому что они будут поддерживать путинскую Россию», – заявила Кендалл-Тейлор.

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