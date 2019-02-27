На связях с «агрессором» попался еще один соратник Порошенко

27.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Антироссийские лозунги на Украине не несут за собой никакой искренности, когда высказывающие их представители власти имеют бизнес в Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Александр Скубченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, бизнес с Россией ведет также сестра заместителя министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Павла Жебривского.

«Вот мы сейчас слушаем Жебривского, как он рассказывает, что московиты, агрессор и так дальше. Вот показывают его. Но я напомню, что сестра Жебривского, Филя Жебривская, является самой богатой женщиной в Украине. Она владеет корпорацией «Фармак», которая производит лекарственные препараты и ни на один день не прекращала торговлю с РФ. Представительство «Фармак» работает, представлено сейчас в Москве. Прямо сейчас представительство «Фармак» работает в Москве, уплачивает налоги в бюджет РФ, за который спонсируется вот та армия агрессора.

Так вот понимаете, в чём абсурд? Вот, вот эти патриоты, чем ярче вышиванку надевает, тем больший негодяй. Вот он будет, рубль ему нужен, он будет сидеть и рассказывать «агрессор» и всё остальное. Но если завтра, например, ваше правительство введёт санкции, запретит ему торговлю в России, он первым приедет в Кремль и будет молить Путина простить его. Вот и весь патриотизм», – отметил эксперт.

«А вот эти патриоты, которые к консульству Одессы подошли, они же ни разу не пришли домой к Жебривскому, презервативы на забор не повесили, за то, что он спонсирует российскую армию. Нет. А к консульству – пошли. Вот в этом абсурде мы и живём», – резюмировал Скубченко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что журналисты вскрыли схему, на которой ближайшее окружение Петра Порошенко заработало миллиарды долларов, закупая контрабандой старые армейские комплектующие из России, которые потом с наценкой перепродавало в Вооруженные силы Украины.