На Украине арестован настоятель православного храма

Игорь Шкапа.  
21.11.2023 15:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Религия, СБУ, Украина


На Украине продолжаются репрессии против священников канонического православия.

Так, в Винникой области возбудили уголовное дело и арестовали священника одного из храмов УПЦ.

На Украине продолжаются репрессии против священников канонического православия. Так, в Винникой области возбудили уголовное...

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в своем тг-канале священник писал гражданской войне на Украине и позитивно отзывался о командирах ДНР «Гиви» и «Моторолу».

«Также клирик распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий. Для подготовки деструктивного контента использовал публикации пропагандистских интернет-ресурсов России, в том числе официальный сайт Русской православной церкви.

Кроме того, протоиерей распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви», – говорится в сообщении.

Указывается, что священник скрывался на территории нескольких областей, но в итоге был задержан.

В настоящее время он арестован.

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