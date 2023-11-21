На Украине арестован настоятель православного храма
На Украине продолжаются репрессии против священников канонического православия.
Так, в Винникой области возбудили уголовное дело и арестовали священника одного из храмов УПЦ.
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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в своем тг-канале священник писал гражданской войне на Украине и позитивно отзывался о командирах ДНР «Гиви» и «Моторолу».
«Также клирик распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий. Для подготовки деструктивного контента использовал публикации пропагандистских интернет-ресурсов России, в том числе официальный сайт Русской православной церкви.
Кроме того, протоиерей распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви», – говорится в сообщении.
Указывается, что священник скрывался на территории нескольких областей, но в итоге был задержан.
В настоящее время он арестован.
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