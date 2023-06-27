На Украине церковные медиа додумались приравнять Патриарха Кирилла к Зеленскому

Есть в Незалежной два медиаресурса, которые принято считать рупорами канонической Украинской Православной Церкви и ее защитниками. Это портал Союз православных журналистов (СПЖ) и YouTube-канал Первый Козацкий. В свое время они вызывали уважение у многих православных читателей и зрителей. Поскольку разоблачали раскольников и власть, насаждавшую ПЦУ, рассказывали о гонениях на Церковь, и так далее. Правда, и тогда в них порой проскакивали материалы, где сквозила позиция внутренних высокопоставленных «спящих» в самой УПЦ, мечтавших о самостийности и разрыве с Москвой. Но до определенного момента она была не слишком вызывающей.

Все резко изменилось после «Феофаниевского собора», состоявшегося в Киеве в мае прошлого года и взявшего курс на полный разрыв с РПЦ. Теперь любые выступления представителей Матери-Церкви, равно как и российских госдеятелей, в защиту украинской Церкви-Дочери (как то было, например, в ООН) подвергаются жесткой критике. Дескать, нам подобная защита не нужна, мы вас о ней не просили, и вообще вы делаете нам только хуже… На протяжении года СПЖ и Козацкий опубликовали, наверное, с десяток подобных отповедей.

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Понятное дело, инициаторами их были не журналисты, а люди из священноначалия, курирующие эти ресурсы. Некоторые эксперты – в частности, весьма авторитетный канал Chrizma – называют собственниками СПЖ и Козацкого архиепископа Виктора (Коцабу) и приближенного к нему священника Алексия Зощука.

Однако здесь, справедливости ради, надо сделать уточнение, что Chrizma может ошибаться. Во-первых, монахи не имеют права владеть подобной собственностью, да и какой-либо собственностью вообще. А во-вторых, никакого официального подтверждения данного утверждения не находится. В интернет-досье прописаны совсем другие люди, в частности, некий долларовый миллионер Виктор Вишневецкий, основатель компании «Coal Energy», и еще несколько персонажей, в том числе, две дамы. Впрочем, сие не суть важно, потому что направляющую и целеполагающую роль в деятельности церковных СМИ имеет, конечно, епископское кураторство. И в этом смысле – да, сии кураторы и являются хозяевами.

Владыка Виктор, кстати, недавно получил от Блаженнейшего митрополита Онуфрия орден преподобного Иова Почаевского. Что свидетельствует не только о его церковных заслугах, но и об особом благоволении к нему со стороны предстоятеля. («Интересно, не за обвинения ли Русской Православной Церкви его наградили?» – задался вопросом один из известных православных экспертов).

Это благоволение давно подмечено церковными людьми. Оба они с Волыни, и Коцаба явно находится на особом счету у Блаженнейшего. Можно привести в пример лишь один факт. Когда несколько месяцев назад в областном центре Хмельницком раскольниками, при поддержке сатанинских властей, был захвачен главный собор и на покой попросился глава епархии, туда назначили как раз архиепископа Виктора. И Блаженнейший лично выступил в его поддержку, не упоминая других митрополитов и священников из других епархий, где власть, вкупе с нацистскими «активистами», устраивала не менее жуткие антицерковные эксцессы, чем в Хмельницком.

Продолжая тему, скажем, что предыдущий глава епархии, бывший «самосвят» из УАПЦ, в начале 1990-х якобы покаявшийся в грехах и получивший высокую должность, очень даже соглашался с рейдерами, но ни на какой покой не был отправлен. Он снова находится в рядах священноначалия, только уже не в Хмельницком…

Мы рассказываем это все для того, дабы подчеркнуть, что позиция упомянутых информресурсов – это, безо всякого сомнения, позиция значительной части епископата УПЦ. И, что также несомненно, программа Дозор вышедшая на днях в эфире канала Первый Козацкий, полностью отражает ее. Особо отметим, что программа русскоязычная, в отличие от всего сериала. Почему? Ну, вероятно, потому что обвинять русского предстоятеля решили на русском языке, дабы доходчивее «вразумить» его паству…

В ней ведущий Лев Клименко, который ранее, в других выпусках, весьма достойно защищал УПЦ от нападок властей и раскольников, ныне с жесткостью, граничащей с хамством, буквально набросился на Патриарха московского и всея Руси. Он обвинил его и РПЦ в «духовном расколе». И увязал сие обвинение с тем, что вроде бы именно поддержка Святейшим СВО и благословение им русского воинства на СВО стало причиной конфликта с УПЦ.

Претензии также были предъявлены Патриарху в том, что 2 июня в своей проповеди он напомнил, что УПЦ является частью Русской Церкви. По мнению Козацкого ( и его кураторов), такое молвить нельзя, поскольку это играет на руку Зеленскому.

Вот так и поставил некогда уважаемый православный телеканал знак равенства между хабадским подонком и предстоятелем Святой Церкви.

Причем ни ведущий, ни его спичрайтеры даже вскользь не упомянули о грамоте (фактически – томосе), выданном УПЦ еще на заре 1990-х гг. покойным Святейшим Патриархом Алексием II. Где УПЦ предоставлялась практически полная автономия, и финансовая, и хозяйственная, и прочая, а оставалось лишь единство с РПЦ в молитвенном и евхаристическом общении. В той грамоте было подчеркнуто, что Украинская Православная Церковь соединена через Русскую Православную Церковь с Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью.

Православный миссионер Сергей Комаров на своем ТГ-канале по этому поводу написал следующее:

«Живя в Киеве, несколько лет работал в СПЖ и на Первом Казацком. Много сделали вместе для защиты канонической Церкви. Никогда не думал, что эти ресурсы станут апологетами раскола и инструментами борьбы с Русской Православной Церковью. И в страшном сне не приснилось бы, что бывшие коллеги будут писать статьи и снимать ролики против Патриарха… Печально очень… Идентификация с Тенью, начавшаяся с Феофании, продолжается. Морок, умопомрачение. Воевать с Русской Церковью и ее святыми, работать на ее разделение. Какое же безумие. Нежели не понимают, кому служат? Беда…».

Но есть и другие точки зрения. Немало людей поддерживают упомянутые претензии. В том числе – воцерковленных, верующих. Вот, мнение одного из них – русского прихожанина Флоровского монастыря, нашего давнего знакомого Николая:

«Честно вам скажу, когда я посмотрел эту программу на Козацком, Дозор, она меня очень зацепила. И вот почему. Ведущий – уж не знаю, сам ли он писал себе текст или просто прочитал с суфлера – затронул, на мой взгляд, очень важные вещи. А именно: несоответствие поставленных СВО целей и задач реальной картине проведения войны. Объясню, что я имею в виду. Мы все – вы понимаете, речь идет о русских людях, православных христианах – мы давно ждали освобождения от поганого нацизма. С 2014 года… Но тогда, когда это можно было сделать малой кровью, этого не произошло. Какие-то там интересы возобладали, уж не знаю, какие… Тем не менее, мы очень ждали и надеялись, что когда-нибудь это произойдет… И вот, накануне СВО нам было объявлено, что военная операция осуществит денацификацию, демилитаризацию и освобождение святой Церкви от гнета. Мы так ждали и надеялись! Думали, все произойдет в течение нескольких дней. Но получилось так, как вы сами знаете… И не наша вина, а вина, простите, российского руководства, что оно ввязалось в эту войну, не подготовившись должным образом. Зачем тогда было нужно нас обнадеживать?.. Ведь эти посулы освобождения – до сих пор не состоявшегося! -действительно вызвали колоссальные репрессии и на тех, кто ждал родных русских, и на Церковь! И я не могу осуждать наше священноначалие за то, что оно, находясь под жутким прессом гонений, пытается защитить таким образом и Церковь, и верующих…».

С Николаем не согласен другой наш давний респондент, прихожанин Киево-Печерской Лавры Олег:

«Гонения на Церковь будут продолжаться независимо и от военных действий, и от выступлений Патриарха или других представителей РПЦ. Ведь, совершенно очевидно, что они, эти гонения, организованы Госдепом США и прочей мировой закулисой с единственной целью – уничтожения канонического Православия и передачи церковной собственности его врагам. Конечная цель этой программы – тотальная диктатура антихриста. И никакие заискивания перед сатанинской властью помешать ей не могут. Эти бесы во власти будут искать любые поводы, чтобы придраться к канонической Церкви с целью выполнения задач, перед ними поставленных. Даже если РПЦ вообще прекратит вспоминать об УПЦ, подонки Зеленского найдут любые другие способы придраться… Ведь, вспомните, сначала начались гонения на УПЦ, а уж потом СВО. И антицерковные законы вносились в Верховную Раду задолго до СВО, и рейдерство происходило, и преследования за веру… С другой стороны, Патриарх как представитель Матери-Церкви не может не беспокоиться о Дочери. Это его долг. И ещё. В вину Святейшему Кириллу вменяют благословение русского воинства на войну с нечистью. Якобы он дескать, благословил братоубийственную войну. Но я думаю, это благословение надо рассматривать по-другому. Патриарх благословил на борьбу с сатанизмом ВСЕХ воинов Христовых – и русских, и украинских! И последние должны были повернуть свое оружие против шайки хабадников во власти в Киеве и свергнуть ее! А УПЦ – присоединиться в этом благословении к Патриарху. Но, к сожалению, в УПЦ дали другие благословения – на защиту поганой камарильи. И на облизывание ее…».

И завершить этот материал хочется словами, приведенными известным проповедником о. Андреем Ткачевым:

«Мне кажется, МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ В ЕДИНЕНИИ С УКРАИНЦАМИ, пока они не осознают, что нарушили заповедь Бога и впали в ДЕМОНСКУЮ ПРЕЛЕСТЬ».

Священномученик Александр Глаголев (1921).

(Один из самых почитаемых киевских священников своего времени. Эти слова были произнесены на собрании киевского духовенства в присутствии делегатов от украинствующих, часть которых после слов о.Александра воссоединились с Церковью).

Цитата по книге «Записки священника Сергия Сидорова»…