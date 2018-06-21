21.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

4 428 просмотров

На Украине девочку поставили на табуретку в детсаду и стыдили: «Твой папа – сепаратист»

Еще во время Евромайдана было очевидно, что к власти рвутся украинские фашисты. Уже до свержения Виктора Януковича на Западной Украине начались погромы офисов Компартии и русских общин. Сейчас продолжаются репрессии оставшихся русских активистов, а также травля их родственников.

Об этом на круглом столе в Киеве рассказал лидер украинских комсомольцев Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Тут прозвучала фраза: «Не нужно бояться», вы знаете, на Украине уже страшно бояться и страшно себе позволить испугаться, потому что можно дойти до крайней черты. Говорят, что на Украине нет фашизма, но все прекрасно знают историю, кто запрещал коммунистов? Их, приходя к власти, всегда запрещали фашисты. Тут вот Климкин говорил, что мы предоставили в ООН 90 кг доказательств, – придет время, и мы, коммунисты, предоставим до тонны материалов про эту власть.

Я сам до 2014 года был жителем Луцка, как эти автобусы везлись, разворачивались, я видел первый. Что хочу подчеркнуть: обкомы и райкомы компартии были сожжены и разграблены самыми первыми. В частности, по Волыни 720 тысяч гривен убытков, и это был январь месяц. 100 тысяч долларов – и это только одно помещение. Сожгли белорусскую общину, сожгли русскую общину, было сразу видно, что это за демократы идут к власти.

Хочу напомнить, что сейчас в тюрьме находится журналист Вася Муравицкий, бывший главред газеты «Новая Волна +», это газета комсомола Украины. Вадим Попура, семнадцатилетний парень, которого как собаку забили возле дома профсоюзов. Во Львове осужденные получили условные сроки по два года именно за то, что они члены комсомола. Первому- 20 лет, он студент, второму – 14-15. Родители подписали всё что угодно, потому как СБУ устроили шоу, в школу пришли, на сцену выводили.

У меня дочке в 2014 году было 5 лет. Пришли в садик, поставили на табуретку и перед всем садиком рассказывали, что ее папа – сепаратист. Я из Луцка бежал, а не выезжал.

У некоторых людей есть надежды на выборы 2019 года. В этой стране при этой власти говорить о выборах, о свободе – это миф. Приведу просто пример: я кандидат в народные депутаты по Чернигову. В 2016 году шел от Компартии, мне запретили, потом подал документы как самовыдвиженец. Пришли выбритые парни и сказали, что остановят меня. Я ответил, что по закону они никак не смогут этого сделать. Эпилог. Предвыборная кампания. Приезжаю к себе в населенный пункт, приехали бусом С14, проломали мне голову в двух местах, – так, что ее пришлось зашивать. Вот вам и кандидат в народные депутаты. Вот такие выборы у нас и будут.

Говорят, что коммунисты не попали в парламент в 2015 году, а кто спросил вообще, были ли честные выборы? Мог ли я пойти и поагитировать за себя? Я повторяю еще раз: мои выборы закончились в больнице в реанимации. Чем били? На фотографиях видно, и они к тому же выложили видео с комментариями. Били цепью, на конце которой железный набалдашник», – рассказал Кононович.