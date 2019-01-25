На Украине до конца месяца обещают новый «азовский поход»

25.01.2019

В Керченском проливе, через который в конце ноября прошлого года попытались прорваться корабли ВМСУ, Украина продемонстрировала пример “геополитического айкидо”.

Об этом в интервью журналу “Країна”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”, заявил украинский философ Алексей Панич.

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По его словам, силу России надо использовать против нее.

“Инцидент в Керченском проливе и его последствия как раз и является проявлением такого “геополитического айкидо” со стороны Украины. Два небольших военных катера и буксир чрезвычайно раздразнили русских. Они выставили против них гораздо больше силы, потому что хотят показать, какие крутые”, – сказал собеседник издания.

Он утверждает, что Москва продемонстрировала силу, но в ответ получила негативную реакцию всех стран Черноморского бассейна.

“На январь анонсировали новый проход украинских кораблей через Керченский пролив. За этим внимательно будет следить весь мир. Процесс, наверное, будут контролировать корабли НАТО. Русских заставят вести себя прилично. А это унижение того достоинства, ради которого они “встают с колен”. Таким образом, Украина смогла подтянуть на помощь резервы, которые были бы недостижимы без российской агрессии в Азовском море”, – приходит к выводу Панич.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВМС Украины вскоре снова попытаются пройти из Черного в Азовское море и пригрозил России уничтожением Крымского моста.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

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