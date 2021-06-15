На Украине готовятся лишить избирательного права всех обладателей российских паспортов

15.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевское руководство должно разрешить украинцам, в том числе и чиновникам, официально иметь паспорта любых других стран, кроме России – лица с российским гражданством должны лишаться всех избирательных прав.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявила депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Базовые основания законопроекта «о двойном гражданстве» состоят в том, что многие граждане Украины уже имеют паспорта других стран. Но мы не имеем право их дискредитировать, они имеют право воспользоваться мировым опытом, избирать и быть избранными.

Конечно, мы говорим, что в законопроект вводится такое понятие, как «страна-агрессор», но как указанно в самом законопроекте это нужно вводить в содействии с СНБО. Конечно, граждане, у которых выявят наличие паспорта Российской Федерации, не смогут принимать участие в выборах, иными словами – избирать и быть избранными», – сказала она.

Также депутат отметила, что на Украине существует кадровый голод в государственном управлении, поэтому граждане с двойным гражданством смогут дополнить чиновничий аппарат.

«Но, тем не менее, мы понимаем, что этот законопроект – выравнивание граждан, которые у нас есть. У нас пробел в законодательстве, мы знаем, что гражданства Украины может лишить только президент, а также многие чиновники имеют двойное гражданство, это касается приграничных регионов. У нас есть всем известная область, которая не то, чтобы, к примеру, венгерские или румынские паспорта имеет, там можно увидеть граждан разных стран. Но это не плохо, мы должны это легализировать и нормализировать. У нас имеет место быть некоторый кадровый голод, мы можем усилить чиновничество нашими уважаемыми соотечественниками с двойным гражданством», – заключила Мезенцева.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Луганск и Донецк отдаляются всё дальше от Украины и незаконного киевского руководства, которое делает всё возможное, чтобы экономически и идеологически отрезать эти регионы от своей страны.

Также напомним, что Кабинет министров Украины совместно с СБУ должны разработать законопроект, позволяющий лишить украинского гражданства всех, кто получил паспорт РФ.