На Украине хотят дать задний ход псевдореформе Супрун

22.04.2019, Киев, Игорь Петров

Выступая на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец призвала власть прекратить обманывать людей говоря о реформах в здравоохранении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди дали четкую оценку работе власти, этому сумасшедшему обману в системе здравоохранения. Псевдореформы, которые людям пытались навязать как реформы здравоохранения а на самом деле это просто доступ к семейному врачу. Это не могло называться реформами. Обращаюсь ко всем, и к еще действующему президенту и к будущему: пожалуйста, прекратите блокировать настоящую реформу для людей. Вынесете на голосование закон об обязательном государственном страховании. Сколько можно говорить про реформы когда 70% онкобольных не имеют шанса выжить? 70% больных сердечно-сосудистыми заболеваниями не имеют шанса выжить, половина онкобольных детей не имеют поддержки государства. Давайте перестанем обманывать людей», – сказала она.