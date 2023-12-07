На Украине началась нехватка электроэнергии

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Похоже, на Украине начинается то, о чем предупреждали эксперты – последствия прошлогодних ударов России по инфраструктуре ликвидированы лишь частично, и даже без новых прилётов «Герани» в Незалежной началась нехватка электроэнергии.

Об этом сегодня отрапортовала компания «Укрэнерго», уточнив, что с 11 до 19 приходилось задействовать «аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии».

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«Укрэнерго» признает, что проблемы связаны с похолоданием и призывает граждан к экономии – не включать одновременно стиралку и бойлер, чайник и микроволновку, и т.д.