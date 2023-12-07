На Украине началась нехватка электроэнергии

Михаил Рябов.  
07.12.2023 17:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Похоже, на Украине начинается то, о чем предупреждали эксперты – последствия прошлогодних ударов России по инфраструктуре ликвидированы лишь частично, и даже без новых прилётов «Герани» в Незалежной началась нехватка электроэнергии.

Об этом сегодня отрапортовала компания «Укрэнерго», уточнив, что с 11 до 19 приходилось задействовать «аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии».

Похоже, на Украине начинается то, о чем предупреждали эксперты – последствия прошлогодних ударов России...

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«Укрэнерго» признает, что проблемы связаны с похолоданием и призывает граждан к экономии – не включать одновременно стиралку и бойлер, чайник и микроволновку, и т.д.

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