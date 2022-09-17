На Украине осознали: Даже скорая военная «перемога» обернётся экономической разрухой

В случае скорого окончания войны на Украине некому выстраивать послевоенную модель государства – экономика разрушена, не налажены даже военные производства, нет никаких планов восстановления страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил поддержавший майдан 2014 года киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же воюем в долг! У нас же нет своего снарядо-патронного завода, мы ж не производим достаточного количества оружия, у нас нет своих ракет, которые добивают хотя бы на те же 2000 км, как у России», – рассказал Дацюк.

На возмущенный вопрос ведущей канала Людмилы Немыри о том, что Украина как-то же достала до Крыма, значит, что-то, все-таки, есть из дальнобойных ракет, киевский философ отреагировал скептически.

«Ну, тогда очень сильно прячется. Это настолько хорошо спрятано, что даже военные об этом не знают. Люди, нету ничего этого. И в этом смысле, как мы собираемся не отстраивать, а создавать страну заново? Не раз уже ставил этот вопрос. Снова с олигархами и с коррупцией? Если нет, то кто собирается предъявить эту модель? Если так и дальше пойдет, война закончится достаточно быстро. Даже если в 2023 году – это не очень далекий срок.

Работать нужно уже сегодня! Где хотя бы приблизительные обсуждения послевоенной модели Украины? Это же не военная тайна. И где это? Мы стучимся во все двери, но пока собственно даже говорить не с кем. В этом проблема», – возмутился украинский эксперт.