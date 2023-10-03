На Украине радуются: США дали добро на удары по всей территории России

Елена Острякова.  
03.10.2023 10:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина активизирует удары по территории Российской Федерации как дронами, так и ракетами.

Об этом украинский политолог Юрий Романенко заявил на «антивоенной конференции» «Форума свободной России» в Таллине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина активизирует удары по территории Российской Федерации как дронами, так и ракетами. Об этом...

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«Украина начнет все более интенсивно применять ракеты по российской территории. Дроны уже применяются, ракеты будут применяться. На днях были новости о том, что американцы дали добро на применение ракет по военным объектам на территории России. В этом нет никаких сомнений», – сказал Романенко.

Однако уверен в поддержке США он не до конца, поэтому попросил беглых российских оппозиционеров оказать давление на американские элиты.

«Мы хорошо понимаем, что вопрос о том, как западная, американская элита будет поддерживать Украину, является критическим. Это определит успех борьбы и на украинском, и на российском фронте. Наши украинские интересы и ваши интересы как хороших русских идентичны. Те процессы, которые происходят сегодня в Штатах в контексте выборов, несут определенные риски для Украины.

Поддержка Украины может снизиться. Очевидно, что и вы, и мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы коммуникация с западной элитой была максимально убедительной, потому что совершенно очевидно: на западе многие процессы недопонимают, и это недопонимание приводит к тому, что принимаются ошибочные решения», – резюмировал эксперт.

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