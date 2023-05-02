На Украине решили вручать повестки через родственников

Игорь Шкапа.  
02.05.2023 14:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Даже если повестку подписал родственник военнообязанного, она считает действительной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», антироссийскому пропагандистскому телеканалу «1+1» заявил украинский юрист Максим Шинжирбаев.

Даже если повестку подписал родственник военнообязанного, она считает действительной. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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По его словам, повестка считается законно врученной также, если ее получил кто-то из родственников, которому исполнилось 18 лет и он проживает вместе с военнообязанным.

«Таким образом, повестку могут вручить, например, родителям лица, которому исполнилось 18 лет и подлежит срочной военной службе в том случае, если они живут вместе», – отмечает Шинжирбаев.

По его словам, если, например, военнообязанный живет отдельно от родителей, но прописан у них, то в таком случае вручить повестку через родственника невозможно.

«Только если точно известно, что лицо там проживает постоянно», – говорит юрист.

Он добавил, что неправильно врученной считается повестка, отправленная почтой, в вайбер, равно как и вызов в ТЦК по телефону или через смс.

«В случае отказа от вручения правильно оформленной повестки может быть начато уголовное внедрение, по сути — это уклонение от мобилизации», – резюмировал адвокат.

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