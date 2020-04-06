На Украине резко подорожали «противовирусные» товары

06.04.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Несмотря на повальную нищету населения, во многих украинских городах, в частности, в Одессе, в связи с введением карантина значительно выросла стоимость многих товаров.

Об этом сообщили в местном информационном издании «Одесская жизнь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоимость некоторых товаров местами просто зашкаливает. Продавцы, в первую очередь, взвинтили расценки на т.н. «противовирусные» продукты, актуальные на период эпидемии. К примеру, чеснок, цена которого держалась в пределах 100-150 грн., подрос сразу на 20 гривен.

Цена лимона – от 80 до 150, притом, что раньше была 75 грн. А стоимость имбиря вообще заоблачная – 400 – 800 грн., хотя раньше кило обходилось в 100 грн. Также увеличился «тариф» на грецкий орех, который многие берут, чтоб укрепить иммунитет. Он стоит сейчас 400 грн., до карантина – 150 грн», – говорится в статье.

В издании отметили, что по неизвестным причинам в последнее время люди стали массово скупать гречку, и цена на неё также значительно подскочила – с 24 гривен (до карантина) до 34 грн. (сейчас).

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что руководство республики тщательно регулирует рынок и не допустит необоснованного повышения цен на продукты первой необходимости.