На Украине с молотка пустили знаменитый завод

03.12.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине за 122 миллиона гривен продали судостроительный завод «Океан», строивший танкеры, сухогрузы и суда типа «Панамакс».

Об этом в своем блоге сообщил местный политтехнолог Федор Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации эксперта, новым владельцем завода стала компания «Торговый дом Аннона», владельцем которой является местный бизнесмен Игорь Волошин. Он же – бывший глава комитета кредиторов ПАО НСЗ «Океан».

Как сообщает николаевский новостной ресурс «НикВести», изначальная цена завода составляла 1,1 миллиарда гривен, но была снижена до 93 миллионов, после чего и начались торги. Победила компания «Аннона», предложившая за лот 122 миллиона 195 тысяч гривен.

«Я уверен, что все мы с вами будем строить корабли, пароходы, суда во благо нашей Украины. Я вас всех поздравляю с тем, что более тысячи человек, работников завода, получат более 90 миллионов гривен своей задолженности. Вы знаете, что это команда профессионалов и патриотов своей страны. Это борьба и путь, который мы прошли все вместе», – заявил Волошин по итогам торгов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что правительство Украины продает «с молотка» крупнейший Николаевский судостроительный завод, со стапелей которого некогда сходили авианосцы и крейсера для ВМФ СССР.