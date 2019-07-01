«На Украине стали беспрепятственно действовать вражеские диверсанты» – Парубий

01.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские чиновники получили четкий сигнал, что якобы началось возвращение к домайдановским временам.

Об этом в интервью журналу «Український тиждень» заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, отвечая на вопрос, когда на Украине начался реванш.

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По его словам, попытки реванша на Украине не прекращались с 2014 года, но эти попытки не были успешными.

«Азаров, Портнов и остальные все эти пять лет вели откровенную антиукраинскую деятельность. Было понятно, что эти люди будут делать все возможное, чтобы вернуть страну к домайдановским временам. Однако настоящий период создал условия для их пребывания в Украине и развертывания своей деятельности именно здесь. Яркий пример: представление Портновым исков именно по Майдану. Вот, например, меня, как коменданта Майдана, пытаются обвинить в организации несанкционированных митингов, в одесских событиях, по сути, в тех наших действиях, имевших целью предотвратить российской агрессию», – сказал глава ВР.

Одним из признаков реванша он назвал восстановление в должности профессора университета им. Шевченко экс-замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова.

«Сейчас вражеские диверсанты действуют на нашей территории беспрепятственно. Решение КНУ имени Тараса Шевченко по восстановлению Портнова было четким сигналом для чиновничества, что старые времена возвращаются. Ответом стало мое обращение к ВР и акция студентов. Общество и главным образом молодежь готовы сопротивляться реваншу. Активные граждане готовы показать, что они не допустят шагов, направленных на нивелирование ценностей, за которые в свое время поднялся Майдан», – заявил Парубий.