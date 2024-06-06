На Украине усиление тотальной нищеты сопровождается ростом числа миллионеров

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Девять миллионов украинского населения выживают в нищете, в то время как количество местных олигархов, дорвавшихся до бюджетных денег, растёт ежегодно.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас количество бедных людей за год увеличилось на миллион восемьсот и достигло девяти миллионов, да, 29 процентов взрослого населения. А с другой стороны – у нас растет количество миллионеров. Официальная статистика – 1200 человек, у которых в жизни успех успешный случился. Может быть, что-то у нас неправильно в государственной политике происходит? Кому война, а кому мать родная? Почему население несет на себе все издержки войны? У нас в прошлом году в декабре месяце 29 миллиардов забрали из пенсионного фонда в госбюджет», – возмутился экс-министр.

«Но при этом до сих пор возмещают подоходный налог агробаронам, которые вывозят зерно. В чем там добавленная стоимость? Зерно, купленное за наличку, вывезенное контрабандой из Украины. Так мало того, они еще и валютную выручку не возвращают. А мы им еще из бюджета платим. Во всем мире, когда вы сырье вывозите, вводят налог на вывоз, чтобы деньги шли в бюджет. А у нас мы отдаем тем, кто вывозит сырье. И потом начинаем говорить, что денег нет, надо что-то делать… «Давайте повысим налоги, давайте повысим тарифы. Повысим цены и заберем у людей пенсии»... Они вообще, вот как-то обнаглели, да?», – добавил Рева.