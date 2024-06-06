На Украине усиление тотальной нищеты сопровождается ростом числа миллионеров

Вадим Москаленко.  
06.06.2024 20:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 248
 
Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Девять миллионов украинского населения выживают в нищете, в то время как количество местных олигархов, дорвавшихся до бюджетных денег, растёт ежегодно.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Девять миллионов украинского населения выживают в нищете, в то время как количество местных олигархов,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У нас количество бедных людей за год увеличилось на миллион восемьсот и достигло девяти миллионов, да, 29 процентов взрослого населения. А с другой стороны – у нас растет количество миллионеров.

Официальная статистика – 1200 человек, у которых в жизни успех успешный случился. Может быть, что-то у нас неправильно в государственной политике происходит? Кому война, а кому мать родная? Почему население несет на себе все издержки войны? У нас в прошлом году в декабре месяце 29 миллиардов забрали из пенсионного фонда в госбюджет», – возмутился экс-министр.

«Но при этом до сих пор возмещают подоходный налог агробаронам, которые вывозят зерно. В чем там добавленная стоимость? Зерно, купленное за наличку, вывезенное контрабандой из Украины. Так мало того, они еще и валютную выручку не возвращают. А мы им еще из бюджета платим.

Во всем мире, когда вы сырье вывозите, вводят налог на вывоз, чтобы деньги шли в бюджет. А у нас мы отдаем тем, кто вывозит сырье. И потом начинаем говорить, что денег нет, надо что-то делать… «Давайте повысим налоги, давайте повысим тарифы. Повысим цены и заберем у людей пенсии»... Они вообще, вот как-то обнаглели, да?», – добавил Рева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть