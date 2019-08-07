На Украине военный остался без пальцев, пытаясь подколоть сослуживцев

07.08.2019, Луганск, Александр Гусар

В результате взрыва дымовой шашки, украинский военнослужащий лишился трёх пальцев правой руки.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«6 августа в результате неосторожного обращения с боеприпасами получил ранение военнослужащий батальонной тактической группы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады сводной 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, прибывшей на замену печально известной 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде», – сообщил Яков Осадчий.

По его информации, рядовой Разаренко пытался поджечь дымовую шашку, чтобы разыграть своих сослуживцев.

«Однако вместо ожидаемой дымовой завесы шашка взорвалась в руках военнослужащего. Разаренко получил взрывную травму, в результате которой потерпевшему были ампутированы три пальца правой кисти», –рассказал Осадчий

Представитель оборонного ведомства добавил, что факт ранения тщательно скрывается командованием бригады от вышестоящего командования.