14.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Консультативный совет, о создании которого договорились на недавней встрече в Минске, дает начало прямым переговорам с республиками Донбасса и фактически признает их, что является государственной изменой.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил лидер «Национального корпуса», боевик Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот координационный совет является совещательным органом. Он не решает, а является совещательным. Кто туда входит? Туда входят десять представителей Украины, туда входят десять представителей ЛДНР и туда входят по одному представителю, как фактические представители сверху, Российская Федерация, Германия, Франция и ОБСЕ.

Россия в этой ситуации приравнена к Франции и Германии – страна, которая напала на Украину, которая даже не скрывает, что она аннексировала Крым, она приравнивается в этой ситуации к миротворцу уровня Германии или Франции, или ОБСЕ.

Мы сами определяем, что десятеро террористов будут там сидеть и решать дальнейшую судьбу разведения, разоружения, социалки и тому подобных вещей.

Что это на самом деле, если не признание ЛДНР? Для меня внутренне, я уверен, что тут есть признаки в прямом смысле слова государственной измены», – заявил Билецкий.