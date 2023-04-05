На вопрос о вступлении в НАТО Блинкен послал Украину в наступление

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Вместо того, чтобы просить Запад о «дорожных картах» по вступлению в НАТО, Украина должна думать о войне с Россией и предстоящем крупном наступлении.

Об этом в ходе брифинга заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В зале поинтересовались, когда НАТО предоставит Украине «дорожную карту» по вступлению в Альянс. Однако вместо прямого ответа госсекретарь США начал рассказывать о военной «поддержке» Украины в войне с РФ.

«Наше внимание сосредоточено на том, чтобы сделать всё необходимое для того, чтобы помочь Украине обеспечить деоккупацию и самозащиту. Кроме того, мы смотрим, что можем сделать в долгосрочной перспективе для противостояния Украины военной угрозе, чтобы защитить себя от России. Важную роль в этом играет доведение Украины до стандартов НАТО, чтобы обеспечить полную взаимозаменяемость, функциональную совместимость», – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что Украине следует думать о предстоящем наступлении, а не о каких-то «дорожных картах».

«Конечно, дверь для Украины открыта, в этом плане нечего не поменялось. Но в этот момент необходимо сосредоточить усилия на предстоящих неделях и месяцах, когда Украина готовится к контрнаступлению», – подытожил чиновник.