На вопрос о вступлении в НАТО Блинкен послал Украину в наступление

Константин Серпилин .  
05.04.2023 19:57
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Вместо того, чтобы просить Запад о «дорожных картах» по вступлению в НАТО, Украина должна думать о войне с Россией и предстоящем крупном наступлении.

Об этом в ходе брифинга заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы просить Запад о «дорожных картах» по вступлению в НАТО, Украина должна...

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В зале поинтересовались, когда НАТО предоставит Украине «дорожную карту» по вступлению в Альянс. Однако вместо прямого ответа госсекретарь США начал рассказывать о военной «поддержке» Украины в войне с РФ.

«Наше внимание сосредоточено на том, чтобы сделать всё необходимое для того, чтобы помочь Украине обеспечить деоккупацию и самозащиту. Кроме того, мы смотрим, что можем сделать в долгосрочной перспективе для противостояния Украины военной угрозе, чтобы защитить себя от России.

Важную роль в этом играет доведение Украины до стандартов НАТО, чтобы обеспечить полную взаимозаменяемость, функциональную совместимость», – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что Украине следует думать о предстоящем наступлении, а не о каких-то «дорожных картах».

«Конечно, дверь для Украины открыта, в этом плане нечего не поменялось. Но в этот момент необходимо сосредоточить усилия на предстоящих неделях и месяцах, когда Украина готовится к контрнаступлению», – подытожил чиновник.

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