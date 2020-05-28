На Западе вовсю принялись цитировать Лаврова

28.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Западные аналитики всё чаще признают, что приходит конец американского лидерства и наступает «век Азии».

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на ряд недавних высказываний высокого представителя ЕС по иностранным делам и безопасности господина Барреля, он их сделал в ходе подключения к видеосовещанию послов постпредов ФРГ. Получило всё это освещение в СМИ. Речь идёт о высказываниях, где он заявил о том, что новый коронавирус выступил катализатором истории. Как заявил Баррель, случилось то, о чём так долго говорили аналитики – наступает конец американского лидерства, наступает век Азии.

Интересное высказывание, с точки зрения того, на каких аналитиков ссылаются наши европейские партнёры. Мы провели небольшой анализ, углубились в историю и посмотрели, какие аналитики делали подобные прогнозы ещё пару лет назад», – заявила Захарова.

Она привела несколько, по её мнению, интересных цитат.

«2018 год. Прямая цитата. «По мере того, как США и весь т.н. исторический Запад теряют свои абсолютно доминирующие позиции, которыми они наслаждались как минимум пять столетий, как появляются объективные в результате естественного хода в истории новые ценности экономического роста, финансовой мощи, политического влияния… США, к сожалению, срываются на методы, которые нелегитимны и которыми они пытаются остановись сокращение своей относительной роли в мировой политике».

А вот ещё одна цитата – аналитика, 2017 год. «Следовало бы признать, что мир изменился и отличается от того, каким он был сотни лет назад, когда ведущую роль играл Запад. Мы живём в полицентричном мире, как бы вы его ни назвали, процесс идёт».

Ещё одна цитата, 2015 год. «Мы наблюдаем завершение очень длинной эпохи исторического, экономического, финансового, политического доминирования Запада. Это продолжалось сотни лет, сейчас эта эпоха вступает в объективное противоречие с тем, что реально формируется новый центр, в том числе, в Азии. Наверное, признать, что твоё государство, практически безраздельно существовавшее многие века, кончается, не очень легко».

И ещё одна интересная цитата, 2014 год. «Мы имеем дело не просто с началом очередного исторического этапа, но, судя по всему, со сменой эпох. Принципиально новая картина мира, который не укладывается в устоявшееся за несколько столетий представление о доминировании Запада в мировой экономике, финансах, политике», – закончила цитатировать представитель МИДа.

«Что же это за аналитик, который предвидел то, о чём сегодня говорят наши партнёры в ЕС, буквально дословно повторяя цитаты двух-трёх-четырёх и пятилетней давности? Вы не поверите, но это министр иностранных дел России Сергей Лавров», – сообщила Мария Захарова.