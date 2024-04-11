На Западе за глаза презирают Зеленского – экс-советник секретаря СНБО

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Несмотря на показную симпатию и объятия на камеры, на Западе очень критично относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил бывший советник секретаря Совбеза Украины Борис Барабаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Барабаша, заносчивость и непрофессионализм Зеленского, помноженный на украинскую коррупцию, отбивает желание помогать Украине.

«Проблема в том, что к Зеленскому очень критично относятся и западные элиты. Должен прямо вам сказать. Одно дело – публичность, а другое, что есть на самом деле. Коррупционные скандалы, его непрофессионализм – есть масса причин. Его некоторые элементы поведения, в отношении, например, бывшего министра обороны Британии. Он – эмоциональный человек, я его не понимаю. Он – на государственной должности, надо сдерживаться, понимать, что и кому ты говоришь… В общем и целом, я вам хочу так сказать – есть некоторое критическое отношение к Зеленскому, к состоянию коррупции здесь. Ведь это же аргумент – чуть кто-то говорит о том, что нужно Украине помочь, как контраргументы звучат так: «Мы бы рады, а где деньги, где вооружения, где те миллиарды долларов, пусть дадут отчет», – заключил Барабаш.