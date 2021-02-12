На Западной Украине подрастают свои антибандеровцы

12.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

СБУ во Львовской области задержала двух студентов, обливших красной краской памятник главарю ОУН Степану Бандере.

О их поимке отчиталась пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Два студента из Хмельницкой области, которые учатся в одном из львовских вузов, признались, что 5 февраля облили краской памятник боевику из-за «материальной выгоды». Теперь за это преступление им грозит до семи лет тюрьмы.

«По предварительной информации, мотивом правонарушения была материальная выгода. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые приобщены к материалам дела. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обоим злоумышленникам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины, им грозит лишение свободы до семи лет», – говорится в сообщении.

По мнению главы партии «Союз анархистов Украины» Вячеслава Азарова, тот факт, что хулиганами оказались выходцы с Западной Украины, говорит о росте недовольства национализмом в стране.

«Наглядная демонстрация, что для несогласия с националистическим пантеоном не нужны никакие «ватники» с Юго-Востока. На Западной Украине подрастает своя оппозиция курсу ненависти и межнациональной вражды», – написал Азаров в своем блоге.

Пользователей также заинтересовал тот факт, что расследованием обычного дела занималась СБУ.

«А хулиганством уже СБУ занимается? Или у памятника Бандере какой-то особый правовой статус?», – задает вопрос Олег Долженков.

Местный националист Андрей Попик потребовал раскрыть лица задержанных и призвал поделиться информацией о них.

«Учитывая милитаризованность этих пацанчиков и их антиукраинскую деятельность, просьба знающим людям из Львова или Хмельницкой «подсветить» кто эти лица. Надо провести расширенную «общественную проверку» по этим персонажам и их контактам», – написал он в своем блоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во Львове залили красной краской памятник Бандере, о чем сообщил местный мэр.

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