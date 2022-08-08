Нацбанк в условиях войны организовал монетарную контрреволюцию – киевский экономист

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Новости Украины

Экономическая нежизнеспособность Украины, зависимость от иностранных грантов, стремительное ухудшение качества и уровня жизни граждан и, как следствие, катастрофические показатели безработицы, острый миграционный кризис и депопуляция населения – итоги безответственных решений киевского режима.

Об этом в рамках пресс-конференции в Киеве рассказал экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безработица сейчас находится на уровне 35% экономически активного населения. По методологии международной организации труда, обычно, в мирное время, показатель составлял от 8 до 10%, в зависимости от сезонного характера. То есть, видим почти в три раза рост безработицы. Каждый третий украинец сейчас фактически потерял работу. Остальные 70% тоже сталкиваются с определенными проблемами, например, неполным рабочим днем, сокращением заработной платы, нарушением трудовых прав. Можно констатировать глубокий системый кризис на рынке труда в стране», – сообщил он.

Аналитик выразил обеспокоенность отрицательными показателями торгового сальдо или соотношения цен импортированной и экспортируемой продукции. По его словам, Национальный банк Украины продолжает упорно держать курс на разрушение внутреннего экономического и индустриального ядра.

Также Кущ спрогнозировал демографический коллапс.

«Миграция составляет, приблизительно, около 5 млн человек. Национальный банк прогнозирует, что лишь один миллион из этих лиц вернется на Украину в ближайшее время. Почти 4 млн останутся за границей и, к сожалению, это – экономически активное население: женщины репродуктивного возраста и дети – с точки зрения человеческого капитала, будущее каждой страны и, к сожалению, страна частично потеряла такой бесценный человеческий ресурс», – говорил эксперт.

Он согласился, что обескровленная национальная экономика государства, в настоящее время, целиком подчинена западному капиталовложению.

«Дефицит бюджета на уровне 28%. Причем, он лишь частично будет минимизирован за счет международных грантов, которые сегодня включаются в доходную систему бюджета. Таких грантов у нас будет, приблизительно, 8% ВВП – то есть, если считать гранты частью доходной системы бюджета, у нас немного меньше 20% дефицит бюджета – тоже очень высокий показатель. Инфляция на уровне больше 30% этого года, потом будет, в определенной мере, тормозиться от 20% и до 10% в 2024 г., хотя Нацбанк допускает, что может быть вспышка инфляции и в следующих годах», – добавил Кущ.

«Можно сказать, что на Украине в условиях войны происходит своеобразная монетарная контрреволюция, которая заключается в том, что Национальный банк практически из-под палки использует те инструменты, которые можно и необходимо использовать во время войны. Речь идет о прямом выкупе оборонных (военных) облигаций и прямого финансирования дефицита бюджета. Нацбанк уже больше 200 млдр гривен финансировал, но дальше этих вливаний в государственный бюджет от него не поступает», – констатировал аналитик.