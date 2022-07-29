Начальник крымского госстройнадзора организовал в своём ведомстве ОПГ

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В Симферополе осудили бывшего главу крымской региональной службы Стройнадзора, который получил 12 миллионов рублей взятки.

Его приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 12,5 миллиона рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший начальник управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым в феврале 2020 года создал преступную группу, к участию в которой вовлек работников службы, в том числе подсудимого – бывшего заведующего отделом управления, а также руководителя фирмы, осуществляющей деятельность, связанную с выполнением строительного контроля и авторского надзора.

«Подсудимый по указанию руководителя в ходе проверки потребовал от представителя строительной фирмы заключить фиктивный договор на оказание услуг строительного контроля в процессе возведения жилого комплекса в городе Евпатории с подконтрольной преступной группе фирмой, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. – По условиям договора предприятие должно было передавать злоумышленникам 200 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства, рассчитанного на 60 месяцев. Общая сумма взятки составила 12 миллионов рублей».

После передачи первой части взятки в размере 200 тысяч рублей злоумышленники были задержаны. Вину в совершении преступлений подсудимый не признал. Тем не менее, суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ – «получение взятки», ч. 3 ст. 290 УК РФ – «получение должностным лицом через посредника взятки».

Уголовное дело в отношении иных должностных лиц Службы государственного строительного надзора Республики Крым и руководителей ООО «Крымская служба технического заказчика» находится в производстве суда.