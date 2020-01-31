Начался конец исключительности США

31.01.2020, Москва, Олег Кравцов

В мире продолжает расти количество людей, недовольных демократическими институтами.

Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на исследование ученых Кембриджского университета.

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Число недовольных демократическими институтами за последнюю четверть века увеличилось с 47,9 до 57,5 процента, причем в 2019 году показатели побили все рекорды.

«Мы обнаружили, что недовольство демократией со временем выросло и установило мировой рекорд, особенно в развитых странах», – рассказал один из руководителей исследования доктор Роберто Фоа. Тенденция к стремительному снижению уровня удовлетворенности демократией наметилась в 2005 году, а затем ситуацию усугубляли различные экономические кризисы и конфликты.

Так, в 1995 году демократией были довольны более 75% граждан, а сегодня более половины уже недовольны.

«Подобные уровни неудовлетворения не были бы необычными в других местах. Но для Соединенных Штатов это может означать конец их исключительности и глубинное изменение в том, как Америка видит саму себя», – подчеркнул Фоа.