«Начинайте уже сегодня вечером»: британский контр-адмирал о войне с Россией
Британия делает ставку на войну с Россией лишь в следующих десятилетиях.
Об этом в эфире видеоканала TalkTV заявил отставной контр-адмирал британских ВМС Крис Пэрри, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая обратила внимание, что британские власти не намерены урезать социальные расходы и увеличивать финансирование военного сектора.
«У нас дефицит 4,9 миллиарда фунтов на самые необходимые нужды. В то же время мы передаем оружие Украине», – сказала она, поинтересовавшись, насколько Британия плохо подготовлена и защищена.
Ее собеседник пожаловался, что после войн в Ираке и Афганистане в Британии лишь снижались военные расходы.
«Несмотря на предупреждения таких людей, как я, что Россия снова быстро набирает силу, а Китай выходит на сцену, наши высокопоставленные люди в вооруженных силах и политики полностью проигнорировали», – возмущается контр-адмирал.
По его словам, ситуация в британском оборонном секторе еще хуже, чем описала ведущая.
«Сроки реализации многих проектов, на которые, как заявляется, будут выделены ресурсы, очень далеки от будущего. Речь идет о периоде после 2030 года, когда мы должны будет быть готовы к войне против России. Некоторые из этих проектов не будут реализованы до 2040-х годов, по сути, это отложенные чеки, ни один из этих потенциалов не будет введен в эксплуатацию. И нам нужно быть очень реалистичными в отношении того, что нужно. Сейчас я называют это так: чем вы будет сражаться сегодня вечером? Сражайтесь сегодня вечером! Вот на чем нам нужно сосредоточиться, а не на какой-то расплывчатой стратегии», – потребовал Пэрри.
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