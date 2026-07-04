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Британия делает ставку на войну с Россией лишь в следующих десятилетиях.

Об этом в эфире видеоканала TalkTV заявил отставной контр-адмирал британских ВМС Крис Пэрри, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание, что британские власти не намерены урезать социальные расходы и увеличивать финансирование военного сектора.

«У нас дефицит 4,9 миллиарда фунтов на самые необходимые нужды. В то же время мы передаем оружие Украине», – сказала она, поинтересовавшись, насколько Британия плохо подготовлена и защищена.

Ее собеседник пожаловался, что после войн в Ираке и Афганистане в Британии лишь снижались военные расходы.

«Несмотря на предупреждения таких людей, как я, что Россия снова быстро набирает силу, а Китай выходит на сцену, наши высокопоставленные люди в вооруженных силах и политики полностью проигнорировали», – возмущается контр-адмирал.

По его словам, ситуация в британском оборонном секторе еще хуже, чем описала ведущая.