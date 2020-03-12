Националисты полдня вызволяли из КПЗ подельников, унижавших Сивохо

12.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сорвавшие заседание «Национальной платформы примирения» и задержанные в ходе драки радикалы «Нацкорпуса», в которой досталось советнику секретаря Совбеза Украины Сергею Сивохо, останутся в отделении киевской полиции.

Более сотни националистов, собравшихся у Печерского управления полиции, так и не дождались своих «побратимов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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После нескольких часов ожиданий, а затем пылкой речи спикера «Нацкорпуса» и старейшего украинского националиста Степана Хмары, собравшиеся прождали еще почти столько же, чтобы уйти ни с чем.

«Спасибо за вашу поддержку. Завтра суд», – написали в «Нацкорпусе», прерывая трансляцию