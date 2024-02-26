Нацист Карась рассказал, как в панике свои стреляли по ВСУ и гражданским

Тарас Стрельцов.  
26.02.2024 14:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В первые дни начала российской операции на Украине два года назад самым неприятным были паника и сотни погибших военных и гражданских под беспорядочным огнём ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В первые дни начала российской операции на Украине два года назад самым неприятным были...

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«Не люблю вспоминать этот день, ностальгировать, вспоминать героизм, мне неприятны эти дни, потому что я понимаю, сколько было точек, где были сделаны ошибочные шаги, где была недоработка всех нас. Был совершён большой подвиг, но в голове всё перебирать – это для меня дискомфортная боль.

Особенно вопросы «дружеского огня», бесконечных фейковых ДРГ, десятки, сотни погибших и военных, и гражданских от «дружеского огня». Просто неприятно, что противник смог создать эту панику, а на деле он был значительно слабее, чем мы его боялись.

Поэтому день и великий в нашем героизме, и он очень тёмный во всём том горе, трагедиях. И трагедия – не то, когда враг убивает, а когда мы делаем ошибки. Государство, общество, каждый из нас где-то что-то мог сделать иначе. Поэтому я стараюсь не вспоминать этот день», – заявил Карась.

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