02.09.2018, Одесса, Михаил Рябов
 
Одесса, Провокации, Украина
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Нацисты напали на одесситов, чтивших память погибших в Доме профсоюзов



В Одессе группа примерно из 25 украинских националистов напала на жителей города, которые традиционно собираются у здания Дома профсоюзов, чтобы почтить память погибших там во время столкновений 2 мая 2014 года при подавлении Киевом манифестаций Русской весны.

Нападавшие кричали издевательские насмешки, после чего облили зеленкой активистов Куликова поля – Ибрагима Мориса и Нину Кочановскую. Среди националистов был и Сергей Стерненко, не так давно в драке зарезавший человека, но остающийся на свободе.

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