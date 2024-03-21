Над православным храмом в македонском Тетово подняли флаги Албании и албанских террористов

Алексей Топоров.  
21.03.2024 16:20
  (Мск) , Скопье
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Балканы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Северная Македония, Скандал


Над храмом в честь святого Афанасия в исторической части города Тетово в Северной Македонии неизвестные установили флаги Албании и албанской сепаратисткой  «Армии национального освобождения» (UCK -Ushtria Çlirimtare Kombëtare).

На сегодняшний день больше половины населения города составляют албанцы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Над храмом в честь святого Афанасия в исторической части города Тетово в Северной Македонии...

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Приходское управление храма Святого Афанасия сообщило в полицию Тетово о его осквернении.

«Сообщается, что неизвестные разместили албанский флаг на куполе церкви Святого Афанасия в цитадели Тетово, а на столбе при въезде в цитадель – флаг UCK. Сразу после сообщения на место была направлена ​​опергруппа», – заявил пресс-секретарь УВД Тетово Марьян Йосифоски.

Что характерно, акт символического осквернения православного храма произошел в исторической цитадели Тетово, где он расположен.

Согласно переписи 2002 года албанцы составляли 54,6% жителей Тетово. В конце 90-х – начале нулевых город стал одним из центров албанского вооруженного мятежа. Конфликт закончился тем, что США и НАТО не дали македонскому руководству добить сепаратистов и заставили подписать с ними Охридское соглашение.

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