Над православным храмом в македонском Тетово подняли флаги Албании и албанских террористов

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Над храмом в честь святого Афанасия в исторической части города Тетово в Северной Македонии неизвестные установили флаги Албании и албанской сепаратисткой «Армии национального освобождения» (UCK -Ushtria Çlirimtare Kombëtare).

На сегодняшний день больше половины населения города составляют албанцы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приходское управление храма Святого Афанасия сообщило в полицию Тетово о его осквернении.

«Сообщается, что неизвестные разместили албанский флаг на куполе церкви Святого Афанасия в цитадели Тетово, а на столбе при въезде в цитадель – флаг UCK. Сразу после сообщения на место была направлена ​​опергруппа», – заявил пресс-секретарь УВД Тетово Марьян Йосифоски.

Что характерно, акт символического осквернения православного храма произошел в исторической цитадели Тетово, где он расположен.

Согласно переписи 2002 года албанцы составляли 54,6% жителей Тетово. В конце 90-х – начале нулевых город стал одним из центров албанского вооруженного мятежа. Конфликт закончился тем, что США и НАТО не дали македонскому руководству добить сепаратистов и заставили подписать с ними Охридское соглашение.