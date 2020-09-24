Найден мертвым журналист, намеривавшийся расследовать преступления Клинтона в Югославии

24.09.2020, Белград, Алексей Топоров

В Стамбуле скоропостижно скончался американский журналист Андре Вулчек, который планировал расследовать действия администрации экс-президента США Билла Клинтона по развалу Югославии.

Американец, чешко-русского происхождения, родившийся в Ленинграде, занимался громкими расследованиями преступлений Запада по всем миру.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», турецкая полиция посчитала обстоятельства смерти журналиста «подозрительными» и начала расследование. Жена Вулчека сообщила, что он заснул в автомобиле по дороге из провинции Самсун в Стамбул. И больше не просыпался. При этом у него действительно было не все в порядке со здоровьем, он болел диабетом и у него была парализована левая нога.

«В Стамбуле при загадочных обстоятельствах умер американский журналист Андре Вулчек, – прокомментировал произошедшее политолог Владимир Корнилов на своей странице в фейсбук. – На днях он объявил, что собирается писать о преступлениях НАТО в Сербии и о военных преступлениях Клинтона в Югославии и Африке, а также «о сумасшествии западных СМИ». Что ж, если перенять западные правила игры, мы знаем, кого обвинять в смерти этого человека. Само собой, «хайли лайкли». И санкции надо вводить, и список Вулчека! Они бы так и поступили. И почему мы не такие, как они?».

Андре Вулчек знаменит своими расследованиями преступлений Запада по всему миру. Как репортер освещал военные конфликты в БиГ, Конго, Сирии, Восточном Тиморе. Жил в Латинской Америке, Океании, Африке, Азии. На постоянной основе сотрудничает с Телесур (Венесуэла) и ПрессТВ (Иран). На основе беседы с Ноамом Хомским написал книгу «О западном терроризме: от Хиросимы до войны с дронами».