20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Крым, Политика, Россия
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Наказание России за Крым продлили еще на год

Совет Европейского Союза продлил санкции против России из-за присоединения Крыма до 23 июня 2020 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении европейского органа.

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«20 июня 2019 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные против России за аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Санкции коснутся запрета импорта товаров из оккупированного Крыма и Севастополя в ЕС, инвестиций и туристических услуг на полуострове и экспорте некоторых товаров и технологий крымским компаниям.

«ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признает и продолжает осуждать нарушения международного права со стороны России», — подчеркнули в европейском ведомстве.

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