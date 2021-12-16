Находящийся под судом коммунист-браконьер Рашкин спровоцировал драку в Госдуме

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Депутаты из фракции КПРФ Валерий Рашкин, Сергей Обухов и Денис Парфенов спровоцировали сегодня конфликтную ситуацию на пленарном заседании Госдумы.

Они растянули плакат «КПРФ против QR-фашизма», что запрещено регламентом российского парламента. Демарш произошел еще до рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и сорвал рассмотрение другого вопроса.

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Поведение коммунистов возмутило спикера Вячеслава Володина.

«Мы еще рассматривать вопрос не начали, а вы уже начинаете обвешивать. Убирайте плакаты. В статусе федеральных министров начинают тут концерт. Приостановим рассмотрение тогда. Забирайте плакаты и на улице их используйте. Получают по полмиллиона рублей ежемесячно – начинают концерты устраивать. По регламенту в зале это не предусмотрено. Это нарушения регламента. Народ что, ваши плакаты финансирует? Да сюда бы пришла масса людей заниматься этим. Иди на улицу! Ваша работа не клеить плакаты. Не портите мебель здесь», – эмоционально обратился Володин к депутатам.

Депутаты из комиссии по регламенту подошли к коммунистам и попытались отобрать плакат. Те сопротивлялись. Произошла небольшая потасовка: депутаты вытягивали друг у друга плакат.

«Вы что не знаете, что во всем мире происходит, как парламенты работают?!» – кричали коммунисты.

Поведение коллег возмутило депутата Николая Брыкина.

«Не надо там ни с кем бороться. Есть признаки состава преступления – призывы к экстремизму. Давайте напишем заявление, и пусть с ними разбираются соответствующие органы. Чего вы унижаете себя?» – сказал он.

Когда страсти в зале улеглись, Володин попросил комиссии по регламенту зафиксировать тех, «кто занимается противоправной деятельностью», чтобы разобраться, «какое должно быть процессуальное разрешение конфликта».

Примечательно, что один из участников сегодняшнего дебоша Валерий Рашкин не имеет депутатской неприкосновенности, так как обвиняется в браконьерстве: в лесу под Саратовом он убил лосиху, не имея лицензии на охоту.

13 декабря Басманный суд Москвы избрал Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома с 23 часов до 7 утра, а также общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, а также посещать любые охотничьи угодья. Запрет действует до 13 февраля 2022 года.