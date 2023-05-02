«Нам вырвали ядерные зубы, так пусть дают ракеты!» – Хмара

Вадим Москаленко.  
02.05.2023 15:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Украина должна подключать дипломатию и диаспору, чтобы требовать от США дальнобойные ракеты, согласно «Будапештскому меморандуму».

Об этом в интервью «Украинскому тыждню» рассказал «патриарх» украинского национализма, бывший депутат Верховной рады Степан Хмара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна подключать дипломатию и диаспору, чтобы требовать от США дальнобойные ракеты, согласно «Будапештскому...

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«Я понимаю, что бумажное соглашение – это бумажное соглашение. Когда какой-либо договор не имеет материального обеспечения, то он является бумагой. Однако бумагу подписали не какие-то люди с улицы, а руководители серьёзных ядерных государств. И от них надо, по крайней мере, всё время требовать, и сейчас нужно добиваться этого. Вы нам вырвали зубы, так давайте нам ракеты более дальнего радиуса действий!», заявил националист.

«Для этого должна была бы диаспора работать активнее, для этого нужен посол в Америке, а не послица. У нас нет посла в Америке, это ниже нуля! Пани Маркарова – это ниже нуля как посол. Вот как работает наш государственный механизм», – возмутился Хмара.

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