«Наносили на технику символику «Z» и прорывались на «Азовсталь» – «Волыну» разговорили
Во время боёв в Мариуполе украинские националисты наносили на технику символику освободительных Русских сил.
Об этом журналистам рассказал сдавшийся в плен один из командиров запрещенного в РФ нацполка «Азов» Сергей «Волына» Волынский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Мы должны были действовать вместе, но от Баранюка (предшественник Волынского на посту командира бригады до своей смерти – ред.) не поступило команды на движение. Он как бы действовал самостоятельно, не знаю, какие маневры он преследовал и какие цели. Он попал под огонь артиллерии, под удары авиации, его техника наталкивалась на мины. Люди погибали, получали ранения, движение техники захлебнулось.
Со мной пошли около 200 ребят, в основном это была морская пехота, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки «зедки» на технике для того, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могут случайно встретиться нам по пути. Отработали маршрут, построили боевой порядок и двигались в направлении «Азовстали», – рассказал «Волына».
Военкор Юрий Котенок отметил, что Волынский выглядит вполне подкормленным, но немного погрустневшим. Он обратил внимание на откровение нациста о нанесении буквы Z на технику.
«К слову, согласно международному праву, использование опознавательных знаков противника, равно как символики Красного Креста и других гуманитарных организаций, однозначно считается военным преступлением. Так, военнослужащий, использующий вражескую символику и взятый в плен, не может рассчитывать на статус военнопленного и подлежит ликвидации», – написал Котенок в своём Telegram-канале.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.