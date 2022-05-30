«Наносили на технику символику «Z» и прорывались на «Азовсталь» – «Волыну» разговорили

Во время боёв в Мариуполе украинские националисты наносили на технику символику освободительных Русских сил.

Об этом журналистам рассказал сдавшийся в плен один из командиров запрещенного в РФ нацполка «Азов» Сергей «Волына» Волынский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны были действовать вместе, но от Баранюка (предшественник Волынского на посту командира бригады до своей смерти – ред.) не поступило команды на движение. Он как бы действовал самостоятельно, не знаю, какие маневры он преследовал и какие цели. Он попал под огонь артиллерии, под удары авиации, его техника наталкивалась на мины. Люди погибали, получали ранения, движение техники захлебнулось.

Со мной пошли около 200 ребят, в основном это была морская пехота, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки «зедки» на технике для того, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могут случайно встретиться нам по пути. Отработали маршрут, построили боевой порядок и двигались в направлении «Азовстали», – рассказал «Волына».