Наполеоновские планы Зеленского о Донбассе идут прахом

08.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Единственным вариантом для Украины отказаться от выполнения нынешних «Минских соглашений» является капитуляция России.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, никакого изменения действующей редакции соглашений не будет.

«Нового «Минска» не будет, вообще ничего не будет. Новый «Минск» может быть только при согласии России или державы-победителя в поверженном Кремле. Величественная картина – Зеленский с Воробьевых гор наблюдает за пожаром в Москве. Тем более, он же Наполеона играл в каком-то из своих скетчей. Тогда да, конечно, Россия распалась, Южный федеральный округ после длительной войны, все-таки, уступил Крым и Донбасс, подписал капитуляцию.

Можно фантазировать сколько угодно, а реально же только на условиях «Минского соглашения» может это произойти. То, что там прописано, категорически Киев не устраивает…

Мы можем от них в одностороннем порядке отказаться. Тогда, скорее всего, там все получат гражданство и Россия будет не спеша ждать варианта, когда можно будет это все объявить российской территорией. Де-факто, де-юре, ну кто там уже будет на это смотреть. Вариант возможен, понятно, что Украина будет считать эту территорию своей, каким-то образом поднимать этот вопрос. Но, конечно, выход из Минских соглашений – это подрыв во многом авторитета Германии и Франции. Поймите, целая старая Европа приперлась разруливать конфликт и у них не получилось, их послали», – заявил Джангиров.