Население российского Крыма увеличится в два раза

21.04.2019, Ялта, Михаил Рябов

Через 10 лет экономика российского Крыма вырастет более чем в два раза, как и население полуострова. Об этом заявил советник президента РФ экономист Сергей Глазьев на экономическом форуме в Ялте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отметил, что, несмотря на санкции, экономика в Крыму растет, наблюдается развитие полуострова по сравнению с украинскими временами.

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В ближайшие 5 лет доступ к Интернету будет обеспечен на 80% территории Крыма, сообщил финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

Уже через два года высококачественный и бесплатный Wi-Fi появится во всех общественных точках полуострова, уточнил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Выделено около двух миллиардов рублей на внедрение самого высококачественного интернета. Подрядчик уже определен, – сказал Аксаков. – В течение двух лет такая работа будет проведена, и интернет будет по всему Крыму, причем высококачественный, причем Wi-Fi бесплатный во всех общественных значимых точках будет присутствовать».