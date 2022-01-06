«Наши операторы»: экс-офицер СБУ о подоплеке заварухи в Казахстане

Новости Украины

Массовые беспорядки в Казахстане стали результатом внешнего влияния через НКО и глупого управления страной.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс-офицер СБУ Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я – человек, который прошёл всё время много майданов: и «Украина без Кучмы», и оранжевый майдан, и последний Майдан, который язык не поворачивается называть «революцией достоинства». Причём я проходил их в администрации президента как офицер безопасности по защите правительственного квартала, администрации президента и так далее. Поэтому мне известно намного больше, чем обычному гражданину в плане системы организации работы, как майданы планируются, как они проводятся, и их цель, конечно же», – отметил Мулык.

«То, что мы сейчас видим в Казахстане, это не новость для нас после Ливии, Киргизии, Сирии, Украины, Белоруссии и так далее. Но результаты в разных местах разные. Прежде всего, мы видим результаты безголового управления и внешнее влияние. Потому что некоммерческих организаций в Казахстане было в разы больше, чем в Украине в своё время. И результаты их работы мы сейчас видим. Кстати, сейчас приходит регулярно информация, и фото и видео, листовки, результаты работы, система, кто кому звонит. Очень часто там сейчас фигурируют телефоны с украинскими номерами, с нашими мобильными операторами. То есть некоторые вопросы даже организуются с территории Украины, что может стать международным скандалом», – говорит эксперт.

По его словам, зафиксированы две вещи. Во-первых, власть Казахстана использовала в своих интересах государственный ресурс.

«Другое – внешнее влияние. И когда вы соединяете эти вещи, вы получаете прекрасную вертикаль управления в руки, прекрасную машину, которой можно сейчас столкнуть между собой Китай и Россию. Россия сейчас получит новую Сирию если все пойдет по белорусскому сценарию. Если пойдёт по украинскому, то получит под боком базу, с которой заходят боевики. То есть то, что мы сейчас видим – это результат безголового управления», – считает Мулык.