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Новости Украины

Российские войска ведут тяжелые бои на Украине, но, исходя из текущей динамики, ситуацию удалось стабилизировать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники, отслеживающие военную активность на фронтах СВО.

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Так, Минобороны РФ признает, что прошедшие сутки ВСУ наступали практически на всех направлениях, но везде были отбиты.

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«На Купянском участке ВСУ развивают наступление на российские позиции в районе села Ольшана, где 14 механизированная бригада смогла закрепиться на окраине населенного пункта. Одновременно с этим 1 батальон соединения нанес удар на линии Першотравневое — Орлянка с задачей вклиниться в российские оборонительные рубежи и выхода к Ольшане с фланга. Формированиям 2 батальона 14 омбр ВСУ и националистического батальона «Кракен» удалось временно выдавить российские войска из окрестностей Кисловки и войти с западной окраины населенного пункта. Однако под ударами танковых подразделений и артиллерии ВС РФ противник был выбит из Кисловки с большими потерями. ВС РФ вернули контроль над передним краем обороны. В ходе боёв были ликвидированы более 50 членов украинских формирований, уничтожены четыре танка, три БМП и три БТР Kirpi», – пишет телеграм-канал «Рыбарь».

Отмечается, что из района Двуречного украинское командование вывело подчинённые подразделения из-за массированного огневого воздействия ВС РФ.

«Противник попытался восстановить утраченные позиции и форсировать реку Жеребец в районах Райгородки, Кармазиновки, Розовки, Новолюбовки и Макеевки. Российские военнослужащие отбили атаку, уничтожив три БМП, два ББМ и несколько десятков человек ВСУ. На данный момент ВС РФ удалось восстановить контроль над левым берегом реки Жеребец. Населенный пункт Торское находится в серой зоне», – говорится в публикации.

При этом на Херсонском плацдарме бои приняли позиционный характер, продвижения нет ни у одной из сторон.

Также указывается, что командование ВСУ завершает подготовку к контрнаступлению на Запорожском направлении, чтобы восстановить контроль над АЭС до наступления холодов, а также перерезать сухопутный маршрут снабжения российской группировки на юге.

В свою очередь военкор Александр Сладков, анализируя ситуацию на Угледарском направлении, пишет, что на ситуацию влияет три фактора.

обращает внимание

«1. Погода. Начались дожди, и поля развезло. Конечно, проходимая колёсная и гусеничная техника пойдёт. Но это только начало ненастья. Пехоте, как бы то ни было, идти по этой жирной, налипающей на подошвы земле — это, как говорят южане, не форшмак. Уже более ветрено, и БЛА «Крылья» чувствуют себя в небе не совсем комфортно, а значит, начались проблемы разведки. Плюс ко всему листья покидают деревья, природный маскировочный фактор теряет актуальность, интенсивность действий сторон снижается. Вся наша оборона стала плотной, многослойной, современной (траншеи, скрытые подходы к позициям, противотанковые лабиринты и бетонные надолбы и т. д.). Всё сделано не вручную, а техникой, значит, она есть и задействована. Лично я за Угледарское направление в смысле обороноспособности спокоен», – резюмирует Сладков.