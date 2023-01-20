НАТО анекдотично не может разобраться с поставками Украине – Казаков

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Страны западного блока до сих пор не могут разобраться, кто и сколько оружия будет поставлять Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока огромные поставки оружия Украине по сравнению с предыдущим периодом – только на бумаге. Я даже не думаю, что западные страны пытаются нас запутать. Они, скорее всего, сами путаются. Возьмём ту же Германию. То канцлер заявляет, что танки поставлять не будут. То министр иностранных дел заявляет, что танки поставлять будут. Тяжёлые танки, «Леопарды». Когда Польша заявляет, что отдаст свои «Леопарды» Украине, Германия заявляет, что не даст ей на это разрешения. Польша говорит, что собирается сделать в рамках международной коалиции, которая предполагает, что Польша отдаёт свои старые танки Украине, а германия даёт им новые, Германия говорит, что не даст. Потом президент компании «Rheinmetall», которая производит «Леопарды», говорит, что они смогут дать танки Украине, произвести или восстановить их, к началу 2024 года. Проходит несколько дней, и говорит, что могут сто танков поставить уже в этом году», – сказал Казаков.

Политтехнолог подчеркнул, что сейчас вокруг этих поставок больше разговоров и невыполненных обещаний, и в результате получается, как в старом анекдоте.

«По-моему, они сами запутались. Дело даже не в том, что они хотят запутать нас. Поэтому смотреть нужно по факту, а не по разговорам. А то я вспомнил анекдот, когда старичок пришёл к врачу и говорит: «Сосед сказал, что он два раза в неделю со своей женой-старушкой, а я только один», Врач отвечает: «Ну и вы говорите», – резюмировал он.