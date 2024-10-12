НАТО намерено получить доступ к Азовскому морю

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Одесса и Николаев представляют главные объекты интереса НАТО на Украине.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил покинувший страну бывший сотрудник МИД Украины политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО не интересуют территории Украины как таковые, кроме как для стратегического поражения России, чтобы давить. Европейское морское командование НАТО интересует выход к Азовскому морю и контроль над Черным. Это было всегда после 1991 года. Поэтому фортэцю Одесса, фортэцю Николаев готовили. Натовские базы всегда были под Одессой и Николаевом, а в Одессе американцы собирались размещать представительство ВМС НАТО в Европе», – сказал Мишин.

Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев заявлял, что у США нет стратегических интересов на Украине, а Британия и Франция имеют аппетиты на Черное море и Одессу.